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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: "Plötzliches" Regenwetter führt zu Verkehrsunfall

A9 Höhe Schleiz (ots)

Auf der A9 in Fahrtrichtung München kam es am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes Transporters kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der mittleren Betongleitwand. In der weiteren Folge schleuderte der Transporter wieder zurück und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Das Fahrzeug kam letztlich auf dem Standstreifen auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.

Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beträgt circa 25.000 EUR.

Gegen 07:30 Uhr war das Fahrzeug geborgen und die A9 in diesem Bereich wieder komplett frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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