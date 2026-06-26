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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reisebus mit 17 Kindern bleibt wegen Panne auf Standstreifen stehen

A38 Höhe Heringen (ots)

Am Freitag befuhr ein Reisebus mit 17 Kindern, zwei Betreuern und dem Fahrer die A38 in Fahrtrichtung Leipzig. Gegen 10:40 Uhr hatte der Reisebus eine Panne und verlor Öl. Der Busfahrer stellte sich folgerichtig auf den Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga.

In Zusammenarbeit der Autobahnpolizeistation Nord mit der Rettungsleitstelle Nordhausen, der Zentralen Betriebsleitstelle, den Autobahnmeistereien Oberröblingen und Breitenworbis, der freiwilligen Feuerwehr Heringen, dem Busfahrer und dem Bürgermeister aus Heringen konnte die Situation schnell geklärt werden.

So konnten die 17 Kinder und zwei Betreuer durch zwei Mannschaftstransportwagen der freiwilligen Feuerwehr Heringen zum Schloss in Heringen gebracht werden. Der Bürgermeister aus Heringen hatte auf Anfrage schnellstmöglich reagiert und die Versorgung der Kinder zugesagt. Es wurde kurzerhand organisiert, dass die Kinder zum Schloss in Heringen verbracht werden können, da es dort auch eine Gaststätte gibt. Zudem kam der Bürgermeister aus Heringen selbst vor Ort.

Durch die Autobahnmeistereien Breitenworbis und Oberröblingen wird die Anschlussstelle Heringen gesperrt, der nachfolgende Verkehr abgeleitet und die Reinigung der Fahrbahn vollzogen.

In der Zwischenzeit konnte sich der Busfahrer um einen Ersatzbus und einen Pannenservice bemühen, damit die Reise der 17 Kinder und zwei Betreuer weitergehen kann.

Die Kinder und Betreuer sind aus dem Gefahrenbereich.

Die Reinigungs- und Servicearbeiten dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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