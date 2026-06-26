Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifenschaden führt zu Verkehrsunfall im Baustellenbereich

A4 Höhe Magdala (ots)

Am Freitag gegen 02:30 Uhr kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden aufgrund eines Reifenschadens zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich. Der Fahrer eines Pkw Honda befuhr den rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich. Aufgrund eines Reifenschadens kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit der dort befindlichen Mini-Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR.

Im weiteren Verlauf fuhr ein unbekannter Pkw dem Honda, welcher sich noch auf dem rechten Fahrstreifen befand, linksseitig auf das Heck auf und setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort.

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