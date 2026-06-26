PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifenschaden führt zu Verkehrsunfall im Baustellenbereich

A4 Höhe Magdala (ots)

Am Freitag gegen 02:30 Uhr kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden aufgrund eines Reifenschadens zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich. Der Fahrer eines Pkw Honda befuhr den rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich. Aufgrund eines Reifenschadens kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit der dort befindlichen Mini-Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR.

Im weiteren Verlauf fuhr ein unbekannter Pkw dem Honda, welcher sich noch auf dem rechten Fahrstreifen befand, linksseitig auf das Heck auf und setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 08:25

    API-TH: Findige Lkw-Fahrer öffnen Absperrung zum Parkplatz Rodablick

    A4 Höhe Stadtroda (ots) - Am Donnerstag wurde gegen 20:48 Uhr die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen informiert, dass findige Lkw-Fahrer auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden die Absperrung zur PWC-Anlage "Rodablick" geöffnet haben, um dort zu parken. Durch die eingesetzten Polizeibeamten der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen konnten auf dem Parkplatz zwei Lkw und ihre Fahrer festgestellt werden. Diese wurden vor Ort ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 08:23

    API-TH: Kurzzeitige Vollsperrung nach Verkehrsunfall

    A4 Höhe Weimar (ots) - Am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda zu einem Verkehrsunfall. Beide Fahrzeuge befuhren den linken Fahrstreifen. Der Fahrer des Pkw Audi musste verkehrsbedingt abbremsen und dahinter fahrende Kleintransporter Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fahrer des Kleintransporters versuchte links, ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 16:35

    API-TH: Verschiedenste Tabakwaren gestohlen

    A9 Hermsdorfer Kreuz (ots) - Am Dienstag, dem 23.06.2026, entwendeten unbekannte Täter aus dem Kassenbereich der SHELL-Tankstelle Hermsdorfer Kreuz an der A9 in Fahrtrichtung München verschiedenste Tabakwaren. Zwischen 10:19 Uhr und 10:23 Uhr entwendeten die Täter Tabakwaren im Wert von 864,02 EUR. Dort war zu diesem Zeitpunkt kein Verkäufer hinter der Kasse und die Täter konnten scheinbar unbemerkt die Tabakwaren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren