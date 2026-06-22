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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrzeugbrand auf A4 bei Gotha

A4 Höhe Gotha (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026, gegen 14:00 Uhr wurde auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main durch mehrere Mitteiler ein brennendes Fahrzeug Höhe Gotha gemeldet. Das Fahrzeug befand sich bereits auf dem Standstreifen und der Fahrer hatte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen können. Aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum geriet das Fahrzeug in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch wurde das Fahrzeug durch den Brand stark beschädigt.

In diesem Zusammenhang war die Fahrbahn für circa eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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