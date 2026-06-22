Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen bringt aktuelles Verkehrsgeschehen mit eigenem WhatsApp-Kanal aufs Handy

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Schleifreisen (ots)

Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen informiert ab sofort auch über einen eigenen WhatsApp-Kanal. Dieser ist unter dem Namen "Polizei TH Autobahn" (https://whatsapp.com/channel/0029Vb7JSCGLikgDXJp56h05) kostenlos zu abbonieren.

Auf diesem Kanal erhalten Sie Polizeimeldungen in Echtzeit, aktuelle Informationen zum Verkehrsgeschehen, Warnhinweise sowie Tipps für mehr Sicherheit auf den Thüringer Bundesautobahnen A4 / A9 / A38 / A71 / A73.

Gemeinsam für eine sichere Fahrt - jeden Tag. Informiert unterwegs. Sicher ans Ziel.

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