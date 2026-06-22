PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen bringt aktuelles Verkehrsgeschehen mit eigenem WhatsApp-Kanal aufs Handy

API-TH: Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen bringt aktuelles Verkehrsgeschehen mit eigenem WhatsApp-Kanal aufs Handy
  • Bild-Infos
  • Download

Schleifreisen (ots)

Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen informiert ab sofort auch über einen eigenen WhatsApp-Kanal. Dieser ist unter dem Namen "Polizei TH Autobahn" (https://whatsapp.com/channel/0029Vb7JSCGLikgDXJp56h05) kostenlos zu abbonieren.

Auf diesem Kanal erhalten Sie Polizeimeldungen in Echtzeit, aktuelle Informationen zum Verkehrsgeschehen, Warnhinweise sowie Tipps für mehr Sicherheit auf den Thüringer Bundesautobahnen A4 / A9 / A38 / A71 / A73.

Gemeinsam für eine sichere Fahrt - jeden Tag. Informiert unterwegs. Sicher ans Ziel.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren