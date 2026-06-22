API-TH: Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen bringt aktuelles Verkehrsgeschehen mit eigenem WhatsApp-Kanal aufs Handy
Schleifreisen (ots)
Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen informiert ab sofort auch über einen eigenen WhatsApp-Kanal. Dieser ist unter dem Namen "Polizei TH Autobahn" (https://whatsapp.com/channel/0029Vb7JSCGLikgDXJp56h05) kostenlos zu abbonieren.
Auf diesem Kanal erhalten Sie Polizeimeldungen in Echtzeit, aktuelle Informationen zum Verkehrsgeschehen, Warnhinweise sowie Tipps für mehr Sicherheit auf den Thüringer Bundesautobahnen A4 / A9 / A38 / A71 / A73.
Gemeinsam für eine sichere Fahrt - jeden Tag. Informiert unterwegs. Sicher ans Ziel.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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