Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug mit Betonröhren sorgt nach Verkehrsunfall für Sperrung beider Fahrtrichtungen

A4 Höhe Erfurt (ots)

Heute gegen 10:30 Uhr kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu einem Verkehrsunfall von einem Sattelzug. Der Sattelzug verunfallte zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West. Dabei kam die Sattelzugmaschine auf dem Grünstreifen zwischen beiden Fahrbahnrichtungen zum Stehen. Der Sattelauflieger liegt quer über alle Fahrstreifen und verteilte drei Betonröhren mit circa 1,2 m Durchmesser auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main. Die Unfallursache ist momentan noch ungeklärt und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund des Verkehrsunfalles besteht auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main Vollsperrung und auf der Richtungsfahrbahn Dresden sind die Fahrstreifen gesperrt, jedoch fließt der Verkehr über den dortigen Standstreifen.

Umleitungsvariante für die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main ist die U 98 ab der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach über die B7 weiter über die Ostumfahrung bis zur Anschlussstelle Erfurt-Nord auf der A71 in Richtung Schweinfurt.

Umleitungsvariante für die Richtungsfahrbahn Dresden ist die U 99 ab dem Autobahnkreuz Erfurt über die A71 in Richtung Sangerhausen bis zur Anschlussstelle Erfurt-Nord, weiter über die Ostumfahrung bis B7 Richtung Weimar.

Die Dauer der Verkehrseinschränkungen ist momentan nicht einschätzbar.

Bei neuen Erkenntnissen wird eine Ergänzungsmeldung folgen.

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