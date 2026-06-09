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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Witterungslage führt zu Verkehrsunfall mit Vollsperrung

A71 Höhe Erfurt (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (09.06.2026; 09:06 Uhr)

Soeben konnte die Sperrung des linken Fahrstreifens aufgehoben werden. Alle zwei Fahrstreifen sind in diesem Bereich wieder uneingeschränkt befahrbar und alle beteiligten Fahrzeuge wurden geborgen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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