API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Witterungslage führt zu Verkehrsunfall mit Vollsperrung

A 71 Höhe Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Pkw Honda die A 71 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und Erfurt-Gispersleben entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er befand sich mit seinem Honda auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen, fuhr jedoch in Richtung Schweinfurt. Erst nach circa 30 Kilometern konnte er letztendlich durch die Autobahnpolizei ...

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