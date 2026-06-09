API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Witterungslage führt zu Verkehrsunfall mit Vollsperrung
A71 Höhe Erfurt (ots)
Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (09.06.2026; 09:06 Uhr)
Soeben konnte die Sperrung des linken Fahrstreifens aufgehoben werden. Alle zwei Fahrstreifen sind in diesem Bereich wieder uneingeschränkt befahrbar und alle beteiligten Fahrzeuge wurden geborgen.
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David Clarke Arias
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