Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zeugen gesucht! Schwerer Verkehrsunfall vor dem Erfurter Kreuz

A71 Höhe Erfurt (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, ca. zwei Kilometer vor dem Erfurter Kreuz.

Hierbei waren ein BMW und ein Ford beteiligt. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, sodass der Ford über die Fahrbahn schleuderte und sich der BMW in der weiteren Folge mehrfach überschlug. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt. Außerdem wies der Fahrer des BMWs einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille auf.

Gesucht werden nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang geben können.

Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Autobahnpolizei Thüringen unter der Angabe des Aktenzeichens 0246529/2025 telefonisch unter 036601 700 oder per Mail an poststelle.api@polizei.thuerigen.de entgegen.

