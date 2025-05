Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Volltrunken von der Fahrbahn abgekommen

Autobahnkreuz Erfurt (ots)

Derzeit kommt es zu Verkehrsbehinderungen am Autobahnkreuz Erfurt, in der Überfahrt der A4 in Fahrtrichtung Dresden auf die A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt.

Grund dafür ist ein Lkw-Unfall in der Überfahrt. Der 51-jährige Fahrer des Sattelzuges kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte das Gespann im angrenzenden Graben auf die linke Fahrzeugseite. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt.

Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er einen Wert von ca. 2,7 Promille.

Die Gesamtsachschadenshöhe wird aktuell auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Überfahrt auf die A71 in Richtung Schweinfurt ist aufgrund der Bergungsmaßnahmen gesperrt. Der abfahrwillige Verkehr wird über das Autobahnkreuz Erfurt umgeleitet.

Die Bergungsmaßnahmen werden bis zum Nachmittag andauern.

