Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pause neben dem linken Fahrstreifen führt zu Vollsperrung *Korrektur*

A4 Höhe Posterstein (ots)

Die Beamten der Autobahnpolizei trauten ihren Ohren nicht, als Sie am Montagmittag auf der Autobahn 4 die Meldung zu einem Pannenfahrzeug prüften. Auf Höhe des Kilometers 120 wurde in Richtung Dresden gegen 12:20 Uhr eine Fahrzeugpanne auf dem mittleren Fahrstreifen gemeldet. Die eingesetzten Beamten führten den nachfolgenden Verkehr an die Pannenstelle heran. Vor Ort angekommen, konnte ein ausländischer Sattelzug neben dem linken Fahrstreifen festgestellt werden. Die Beamten entschieden sich, die Richtungsfahrbahn kurzfristig vollzusperren um die gefährliche Situation zeitnah zu lösen. Der im Sattelzug sitzende Fahrer wurde angesprochen. Auf das Hilfsangebot der Beamten schüttelte der Fahrer nur den Kopf und entgegnete kurz: "Pause, Pause". Es lag keine Panne vor. Der Fahrer des Sattelzuges parkte tatsächlich in der Ausbuchtung neben dem linken Fahrstreifen. Die Begründung veursachte wiederum Kopfschütteln bei den Beamten. Der Fahrer gab an, laut Fahrtenschreiber nur noch eine Minute Lenkzeit übrig zu haben. Deshalb entschied er sich dagegen, zwei Kilometer weiter bis zum nächsten Parkplatz zu fahren und nutzte die sich vor Ort bietende Möglichkeit zum Ableisten der Pausenzeit. Der Sattelzug wurde im Anschluss auf den nachfolgenden Parkplatz begleitet um dort die vorgeschriebene Pausenzeit einhalten zu können. Die Pause wurde durch die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ergänzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell