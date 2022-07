Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 9 bei Eisenberg

Am frühen Samstagmorgen, um 02:20 Uhr, kollidierten auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Nürnberg, kurz vor der Anschlussstelle Eisenberg, ein Pkw Skoda mit einem dänischen Pkw Mercedes. Beide Fahrzeugführer verloren nach der Kollision die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Der Pkw Skoda kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen im Straßengraben. Das Fahrzeug fing augenblicklich Feuer, brannte komplett aus und für die Fahrzeuginsassin kam jede Hife vor Ort zu spät. Der Brand griff noch auf die angrenzende Böschung über. Die Ermittlungen zu Identität der Fahrzeuginssasin dauern an. Das zweite beteiligte Fahrzeug, welches von einer 43jährigen dänischen Fahrzeugführerin gelenkt worden war, geriet nach der Kollision ebenfalls in Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall leicht verletzt (46 m,43 w,12 m,11 m,9 w, alle dänisch) und nach einer ambulanten Behandlung in einem Klinikum wieder entlassen. Die Richtungsfahrbahn München war für die Rettungs- und Bergemaßnahmen für insgesamt 4h voll gesperrt. Es bildete sich ein 3km langer Rückstau und der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Droyßig durch die zuständige Autobahnmeisterei von der Autobahn abgeleitet. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 15.000,- Euro

