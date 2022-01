Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Rentnerin bei Überschlag auf der BAB 71 verletzt

Sömmerda (ots)

Am Dienstag in den Mittagsstunden war eine 79-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen unterwegs. An der Anschlussstelle Sömmerda-Süd wollte die Rentnerin von der Autobahn abfahren. Dabei kam sie aber aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Opel überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Rentnerin ins Klinikum Erfurt gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle Sömmerda-Süd für zwei Stunden gesperrt. Der Schaden wurde mit 10.000 EUR beziffert.

