API-TH: Unfälle auf der BAB 9 bei winterlichen Straßenbedingungen

Lederhose. Triptis. (ots)

Am Donnerstagmorgen ereigneten sich auf der Richtungsfahrbahn Berlin zwischen den Anschlussstellen Triptis und Lederhose zwei Unfälle bei winterlicher Witterung.

Bei der Anschlussstelle Lederhose hatte gegen 06:30 Uhr ein Pkw-Fahrer beim Fahrspurwechsel aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten. Es folgte eine Kollision mit der Betongleitwand links und anschließend prallte das Auto in die rechte Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 EUR.

Wenige Minuten vor diesem Unfall war kurz nach der Anschlussstelle Triptis in Fahrtrichtung Berlin ein Pkw wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke geprallt und dort stehen geblieben. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Bis kurz nach 07:00 Uhr waren allen drei Fahrstreifen in Richtung Berlin gesperrt, bis das Unfallfahrzeug aus der mittleren Leitplanke nach rechts auf den Standstreifen versetzt werden konnte. Der durch den Unfall entstandene Schaden wurde auf ca. 12.000 EUR geschätzt.

