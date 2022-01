Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall auf der BAB 73

Schleusingen (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 19:00 Uhr, kam es wegen Unachtsamkeit eines Verkehrsteilnehmers auf der Richtungsfahrbahn Suhl zu einem Auffahrunfall. Zwischen den Anschlussstellen Schleusingen und Suhl-Friedberg fuhr ein Pkw VW auf dem linken Fahrstreifen hinter einem Winterdienstfahrzeug in Richtung Suhl. Der Fahrer eines Pkw Audis erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den VW auf. Zwei Insassen des VWs wurden vom alarmierten Rettungsdienst ambulant behandelt. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen war jeweils Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR entstanden.

