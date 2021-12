Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Alkoholisiert am Steuer und bei Unfall auf der BAB 71 beteiligt.

Meiningen (ots)

Am Sonntagmorgen büßte ein 37-Jähriger nach einem Verkehrsunfall auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt seinen Führerschein ein. Es ergab sich der Verdacht, dass er zuvor alkoholisiert am Steuer gesessen hatte. Gegen 04:15 Uhr war der Renault Master zwischen dem Dreieck-Suhl und Meiningen Nord nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke durchbrochen. Bei der Unfallaufnahme wurde die Fahrtüchtigkeit des 37-Jährigen überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Suhl gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde und zudem seine Verletzungen medizinisch versorgt wurden. Der Schaden am Fahrzeug wurde mit 15.000 EUR beziffert. Für die zuständige Autobahnmeisterei entstand Schaden in geschätzter Höhe von 10.000 EUR.

