Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfälle wegen Wildschweinen, die A 9 überquerten

Triptis (ots)

In der Nacht zu Sonntag rannte eine Rotte Wildschweine zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis über die BAB 9. In der Folge wurden mehrere Tiere von Fahrzeugen auf der Richtungsfahrbahn Berlin erfasst bzw. einige Pkw fuhren über auf der Fahrbahn liegende Tierkadaver. Insgesamt waren sechs Pkw bei dem Unfall mit den Wildschweinen gegen 23:40 Uhr beteiligt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Drei der beteiligten Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung der Tierreste wurde die Fahrbahn in Richtung Berlin kurzzeitig voll gesperrt. Zur Reinigung der Straße wurde eine Kehrmaschine eingesetzt. Gegen 02:00 Uhr am Sonntag waren die Arbeiten abgeschlossen und die Richtungsfahrbahn wieder frei befahrbar. Erste Schätzungen des Sachschadens belaufen sich auf 15.000 EUR.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell