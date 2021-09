Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mitfahrgelegenheit hatte halbes Kilogramm Cannabis im Gepäck

Eisenberg (ots)

Einen Fahndungstreffer erzielten am Donnerstagabend Polizisten der Autobahnpolizei bei einer Verkehrskontrolle entlang der A 9. In Fahrtrichtung Berlin wurde ein Pkw VW Golf von den Polizisten auf den Parkplatz Kuhberg gelotst. Bei der Kontrolle der beiden Insassen fanden die Beamten im Gepäck des 21-Jährigen Mitfahrers brisante Fracht. Der junge Mann war im Besitz von rund einem halben Kilogramm Cannabis. Es wurde Anzeige erstattet wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aufgrund der Menge der illegalen Drogen nahmen die Beamten den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Cannabis sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera wurde der Tatverdächtige am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

