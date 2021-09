Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Unfall mit Verletzten auf der A 9 in Richtung München

Hermsdorf (ots)

Weil ein Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines Sattelzuges auf der A 9 nicht beachtet hatte, kam es zu einem Unfall in Fahrtrichtung München und damit verbundenen erheblichen Verkehrsstörungen. Am Freitag gegen 04:40 Uhr hatte ein Lkw-Fahrer das Tankstellengelände nach dem Hermsdorfer Kreuz an der A 9 in Fahrtrichtung München verlassen wollen. Ohne auf den auf der Nebenfahrbahn fahrenden Sattelzug zu achten, steuerte der 52-jährige Lkw-Fahrer vom Tankstellengelände auf die Nebenfahrbahn. Beide Sattelzüge kollidierten. Beide Lkw-Fahrer wurden dabei verletzt. Trümmerteile der Kollision verteilten sich auf allen Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn München. Die Nebenfahrbahn der A 9 ist voll gesperrt. Zudem kommt es auf der Hauptfahrbahn der A 9 in Richtung München immer wieder zu Vollsperrungen für den Verkehr. Die Zufahrt von der A 4 in Richtung Dresden auf die A 9 in Richtung München ist gesperrt. Es wird für Verkehrsteilnehmer auf der A 4 empfohlen, die weiter auf die A 9 in Richtung München fahren wollen, die Anschlussstellen Stadtroda in Richtung Dresden bzw. Hermsdorf-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt zu nutzen, um das Hermsdorfer Kreuz zu umfahren.

