API-TH: Mercedes-Diebstahl nach Verfolgungsfahrt über A 4 beendet

Hochtaunuskreis (Hessen). Hermsdorf (Thüringen). Landkreis Zwickau (Sachsen). (ots)

Am Montagmorgen wurde die Autobahnpolizei Thüringen von Hessischen Kollegen informiert, dass nach einem gestohlenem Mercedes SUV gefahndet wird. Das Fahrzeug war in der Nacht zu Montag im Hessischen Hochtaunuskreis gestohlen worden. Die alarmierten Polizisten der Autobahnpolizei stellten den gesuchten Pkw am Morgen kurz vor 08:00 Uhr auf der A 4 zwischen Hermsdorfer Kreuz und Rüdersdorf in Fahrtrichtung Dresden fest. Der Fahrer folgte zunächst der Polizeistreife, die den Pkw an der Anschlussstelle Rüdersdorf kontrollieren wollte. Plötzlich beschleunigte der Fahrer des Mercedes, woraufhin die Verfolgung durch die Polizei aufgenommen wurde. Mit hoher Geschwindigkeit von bis zu 250 km/h versuchte der unbekannte Fahrer die Polizeifahrzeuge abzuhängen. An der Anschlussstelle Meerane fuhr der Täter von der Autobahn ab und stellte das Fahrzeug unbeschädigt an einer Bahnstrecke zwischen Niederschindmaas und Oberschindmas im Landkreis Zwickau ab. Bei der Fahndung nach dem Dieb wurden zusätzlich auch ein Fährtenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndung musste jedoch eingestellt werden, ohne dass der Täter bisher ermittelt werden konnte.

