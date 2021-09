Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Dreister Dieb im Tunnel der A 71 auf frischer Tat ertappt

Gräfenroda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wollte sich ein Mann von einer Baustelle der A 71 selbst bedienen und war dazu in die gesperrte Tunnelröhre des Tunnels Alte Burg mit seinem Fahrzeug eingefahren. In der Folge lud er mehrere Behältnisse in sein Fahrzeug und fuhr mit der Beute davon. Mitarbeiter der Zentralen Betriebsleitstelle alarmierten die Autobahnpolizei und gaben Hinweise auf das Fluchtfahrzeug. Der beschriebene VW Caddy wurde von den Beamten der Autobahnpolizeistation Süd im Tunnel Rennsteig in Fahrtrichtung Schweinfurt festgestellt und in der Folge gestoppt. Bei dem 54-Jährigen wurden mehrere Eimer Kunstharz im Gesamtwert von 700 EUR sichergestellt, die von der Baustelle stammten. Neben der Diebstahlsanzeige wurde Anzeige wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs aufgenommen, da das Kennzeichen am Caddy abgeklebt und somit unkenntlich war. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der Mann wieder entlassen.

