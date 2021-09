Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Durch Unaufmerksamkeit mit Lkw auf der A9 kollidiert

Eisenberg (ots)

Am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es auf der A 9 wegen eines Unfalls zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Berlin. Der Fahrer eines Kleintransporters befand sich zu der Zeit an der Anschlussstelle Eisenberg, um auf die A 9 aufzufahren. Dabei missachtete er den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Fahrer des Kleintransporters leichte Verletzungen erlitt. Der Lkw-Fahrer war unverletzt geblieben. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Die Fahrbahn in Richtung Berlin war gegen 06:30 Uhr für den Verkehr wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell