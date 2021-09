Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit verletztem Motorradfahrer an Zufahrt zur A 4

Sättelstädt (ots)

Am Freitagmorgen wurde ein Motorradfahrer durch die Kollision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer verletzt, als der 63-jährige Zweiradfahrer auf die A 4 gelangen wollte. Der Unfall ereignete sich kurz vor 06:00 Uhr an der Auffahrt Sättelstädt in Richtung Dresden. Der Fahrer des Leichtkraftrades Honda beabsichtigte an der Anschlussstelle aufzufahren und hielt dazu an einem Stoppschild. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer fuhr aufgrund von Unaufmerksamkeit auf den stehenden Motorradfahrer auf, wobei der 63-Jährige stürzte und sich Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Gesamtschaden wurde mit ca. 700 EUR beziffert.

