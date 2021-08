Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der BAB 9

Triptis (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag, um 16:45 Uhr, kam es zu einem weiteren folgenschweren Unfall auf der BAB 9 in Richtung Berlin, kurz nach der Anschlussstelle Kreuz Triptis. Dabei wurde eine weibliche Person in ihrem Pkw schwerst verletzt und eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn ist voll gesperrt und dauert bis auf weiteres an. Es hat sich bereits ein 3km langer Rückstau gebildet.

