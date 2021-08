Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit sechs Verletzten auf der BAB 9 bei Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz (ots)

Am heutigen Samstagmittag, um 12:25 Uhr, kam es auf der BAB 9 in Richtung Berlin, kurz nach der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Insgesamt drei Fahrzeuge kollidierten am Stauende der beginnenden Baustelle im Reiseverkehr. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen sechs Personen zum Teil schwer verletzt, wobei auch zwei Kinder unter den Verletzten zu beklagen sind. Aktuell ist nur der linke Fahrstreifen befahrbar und es hat sich bereits ein 6 km langer Rückstau gebildet. Die Rettungs- und Bergemaßnahmen dauern an.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell