Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zugmaschine von Tanklastzug auf A 4 ausgebrannt

Waltershausen (ots)

Auf der A 4 hatte es Freitagnachmittag Verkehrsbehinderungen gegeben. Grund war ein brennender Sattelzug. Zwischen den Anschlussstellen Waltershausen und Gotha-Boxberg in Richtung Dresden war das Fahrzeug unterwegs. Gegen 13:00 Uhr war ein Feuer in der Zugmaschine ausgebrochen. Der Fahrer und der Beifahrer haben einen Knall gehört und dann die Flammen gesehen. Der Fahrer steuerte sofort den Standstreifen an und beide Insassen konnten unverletzt aussteigen. Die Löscharbeiten waren gut eine Stunde nach dem Brandausbruch beendet. Der Schaden wurde mit 80.000 EUR beziffert, da die Zugmaschine komplett ausbrannte. Der Tankauflieger mit 20 t Ladung Milch blieb unversehrt. Ein neues Zugfahrzeug der Halterfirma übernahm den Tankauflieger, um den Transport noch zu seinem Bestimmungsort zu bringen.

