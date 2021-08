Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Von A 71 abgekommen und mehrmals überschlagen

Erfurt (ots)

Einen schweren Unfall verursachte ein 49-Jähriger am Montagabend auf der A 71 und zog sich dabei Verletzungen zu. Kurz nach 18:00 Uhr beobachtete ein Zeuge auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen den Unfall und alarmierte die Autobahnpolizei. Demnach fuhr ein Toyota Proace auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Sangerhausen. Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und Erfurt-Gispersleben kam der Pkw plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit der Leitplanke und überschlug sich anschließend mehrere Male. Gegen den 49-jährigen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sich der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer gesessen hatte. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe vom 49-Jährigen im Krankenhaus durchgeführt. Die Unfallstelle war kurz nach 20:00 Uhr wieder frei befahrbar, nachdem das Fahrzeug geborgen und Fahrzeugteile von der Fahrbahn beräumt worden waren.

