Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Starkregen auf der A 71 mit Pkw ins Schleudern geraten - zwei Personen verletzt

Stadtilm. (ots)

Ein 49-Jähriger verlor am Sonntag kurz vor 17:00 Uhr bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er sowie die 85-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Beide waren zuvor auf der A 71 in Richtung Sangerhausen unterwegs. Unmittelbar nach dem Tunnel Behringen zwischen den Anschlussstellen Stadtilm und Arnstadt-Süd. Geriet der Pkw BMW in Schleudern, überschlug sich und kam außerhalb der Fahrbahn zum Stehen. Beide Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

