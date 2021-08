Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geschwindigkeit nicht an Witterung angepasst - Autofahrer auf der A 9 in Unfall verwickelt

Bad Lobenstein. (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verunglückte gegen 23:10 Uhr ein Autofahrer auf der BAB 9 zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein. Der 34-Jährige war mit seinem Pkw Mercedes auf der Richtungsfahrbahn München unterwegs und hatte offenbar seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungs- und damit verbundenen Straßenverhältnisse angepasst. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte in der Folge nach rechts in die Schutzplanke und anschließend gegen die linke Schutzplanke. Der 34-jährige Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Naila gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

