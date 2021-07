Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit mehreren Beteiligten und Verletzten auf A 4

Jena (ots)

Am Montagvormittag gegen 08:50 Uhr ereignete sich auf der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Kurz vor der Anschlussstelle Jena-Zentrum kam es zur Kollision von mindestens drei Fahrzeugen, darunter ein Sattelzug. Der Unfall führt aktuell zu einer Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt. Rettungsdienst und Feuerwehr sind ebenfalls an der Unfallstelle, um Verletzte, deren genaue Zahl und der Grad der Verletzung derzeit noch unbekannt sind, zu versorgen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell