Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unbekannte stehlen Handy auf Rastplatz der A 4

Mörsdorf (ots)

Am Sonntag kurz nach 18:00 Uhr reichte unbekannten Dieben die kurze Abwesenheit eines Autofahrers von seinem VW Caddy, um in das Fahrzeug einzubrechen. Der 41-Jährige hatte auf dem Parkplatz der Raststätte Teufelstal-Süd in Fahrtrichtung Dresden für wenige Minuten pausiert. Als der Fahrer nach kurzer Zeit wieder zum Fahrzeug zurückkam, konnte er seinen Pkw nicht mehr aufschließen und sah, dass sein Mobiltelefon, das er als Navigationshilfe angebracht hatte, fehlte. Hinweise zu den Tätern konnte er den alarmierten Polizisten nicht geben. Es wurden Spuren im Fahrzeug gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

