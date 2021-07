Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit beteiligtem Kleintransporter und Baustellenanhänger auf A 38

Breitenworbis (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Breitenworbis und Leinefelde-Worbis in Fahrtrichtung Göttingen führte Unaufmerksamkeit am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrer eines Renault Master hatte gegen 09:30 Uhr einen Baustellenvorwarner übersehen und war auf den Anhänger, der für die Baustellenabsicherung auf dem rechten von zwei Fahrstreifen stand, ungebremst aufgefahren. Der Fahrer des Renault wurde durch die Kollision schwer verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer stoppten am Unfallort und halfen dem Verletzten aus seinem Fahrzeug. Er wurde dann zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wurde mit 28.000 EUR beziffert. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden konnte am Donnerstag kurz nach 12:00 Uhr aufgehoben und der linke Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Die Bauarbeiten konnten auf dem rechten Fahrstreifen und der Standspur fortgesetzt werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell