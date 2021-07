Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nicht angepasste Geschwindigkeit mit Aquaplaning führen zu Unfall auf A 9

Bad Klosterlausnitz (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Berlin zwischen Bad Klosterlausniz und Eisenberg verlor der Fahrer eines Pkw BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning. In der weiteren Folge kollidiert der BMW mit der mittleren Betonleitwand, schleudert nach rechts und überfuhr einen Wildschutzzaun. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 8.000 EUR.

