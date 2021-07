Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall auf A 71 auf regennasser Fahrbahn

Suhl (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Dreieck Suhl und Meiningen Nord in Richtung Schweinfurt verlor am Sonntagnachmittag ein Mercedesfahrer auf der A 71 wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Pkw war mit der Mittelleitplanke kollidiert und dann auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. Es entstand Schaden in Höhe von 5.000 EUR.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell