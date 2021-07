Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit BMW auf A 9 in Schleudern geraten

Schleiz (ots)

In Fahrtrichtung München auf der A 9 kam es am Freitag kurz vor 08:00 Uhr zu einem Unfall. Zwischen den Autobahnabschnitten Dittersdorf und Schleiz fuhr eine Frau mit einem Pkw BMW in Richtung München im rechten von drei Fahrstreifen. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte dann in die Mittelschutzplanke. Vier Felder davon und der BMW wurden beschädigt. Die Frau wurde verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Hof. Der Gesamtschaden wurde mit 40.000 EUR angegeben. Kurz vor 10:00 Uhr waren die Bergungsarbeiten beendet und die Richtungsfahrbahn wieder frei gegeben.

