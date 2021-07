Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzung zur Meldung vom 09.07.2021, 07:48 Uhr: "Jena. Fahrer von Kleintransporter fährt auf A 4 auf Lkw auf"

Jena (ots)

Der verletzte Transporterfahrer, der am Freitagmorgen kurz nach 05:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Jena-Zentrum und Stadtroda in Fahrtrichtung Dresden mit seinem Peugeot Boxer auf einen Lkw-Sattelzug aufgefahren war, verstarb infolge seiner schweren Verletzungen am Freitagvormittag im Krankenhaus. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 60-jährigen polnischen Staatsbürger. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell