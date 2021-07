Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall am Stauende mit verletzter Person auf der A 4

Bucha (ots)

Zu einem Auffahrunfall war es am Freitagmorgen gegen 06:40 Uhr gekommen. Der Unfallort liegt zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena-Göschwitz in Fahrrichtung Dresden. Ein Pkw war am Stauende auf dem rechten Fahrstreifen mit einem Lkw kollidiert. Eine Person in dem Pkw wurde eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen, war aber ansprechbar. Es entstand Sachschaden mit einer geschätzten Höhe von 30.000 EUR.

