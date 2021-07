Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überholmanöver auf A 38 endet mit Unfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Überholmanöver kurz vorm Verlassen der Autobahn führte zu einem Unfall auf der A 38, bei dem eine Person verletzt wurde. Am Donnerstagabend kurz vor 21:00 Uhr überholte der Fahrer eines Pkw Dacia einen Sattelzug und wollte anschließend die Autobahn in Fahrtrichtung Leipzig an der Anschlussstelle Heilbad Heiligenstadt verlassen. Dabei scherte der Pkw kurz vor dem Lkw-Gespann nach rechts ein und kollidierte in der Folge mit diesem. Der Pkw wurde dann in die Abfahrt geschleudert. Die Beifahrerin des Dacia wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden, der mit 10.000 EUR beziffert wurde. Gegen 23:00 Uhr war die Bergung des Verursacherfahrzeuges abgeschlossen. Das Lkw-Gespann hatte die Fahrt fortsetzen können.

