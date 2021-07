Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Planenschlitzer flüchten mit Beute von Parkplatz der A 38

Breitenworbis (ots)

Unbekannt Täter schlitzten auf dem Parkplatz Eichsfeld-Nord der BAB 38 in der Nacht zu Donnerstag zwischen Mitternacht und 01:20 Uhr an zwei Sattelaufliegern die Planen. Bei einem Sattelauflieger aus Ungarn entdeckten die Täter offenbar brauchbare Waren und öffneten die Hecktür des Aufliegers. In der Folge wurden 16 verpackte Fahrräder der Marke EUR Talon 3 von Giant im Gesamtwert von 8.000 EUR von der Ladefläche gestohlen. Bei dem zweiten angegriffenen Lkw war den Tätern die Ladung offenbar zu schwer. Die vorgefundenen geladenen Waschmaschinen wurden an Ort und Stelle belassen. Der durch die Diebe verursachte Sachschaden wurde mit 2.000 EUR beziffert. Zeugen berichteten, dass es sich um mindestens zwei Täter handelte, die die Beute offenbar in einen anderen Lkw geladen hatten und damit geflüchtet waren. Weitere Hinweise zu den Männern oder dem Fluchtfahrzeug konnten derzeit nicht erlangt werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell