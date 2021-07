Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfallflucht und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auf der A 4

Erfurt (ots)

Am Dienstagabend wurde der Autobahnpolizeiinspektion ein Unfall im Bereich Erfurt gemeldet. Demnach soll eine Pkw Clio kurz vor 18:00 Uhr während der Fahrt in Richtung Dresden an der Auffahrt Erfurt-West von der Fahrbahn abgekommen sein. Die alarmierten Polizisten fanden den betroffenen Pkw vor Ort nicht mehr, dafür aber eine Kennzeichentafel und einen Scheinwerfer, die beide dem blauen Kleinwagen zugeordnet werden konnten. Es wurden weitere Zeugen ermittelt, deren Aussage nach der Fahrer des Renaults mehrere Anläufe unternommen habe, um seinen Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn zu blingen. Als dies gelang, habe der Renault einen auf der A 4 fahrenden Ford Tourneo gerammt. Anstelle seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, habe der Renault-Fahrer gewendet, dabei den Kleinbus ein weiteres Mal gerammt und habe dann die Auffahrt Erfurt-West genutzt, um falsch fahrend die A 4 zu verlassen. Gegen 20:45 Uhr konnte der gesuchte Pkw in einem Gebüsch unweit der Anschlussstelle Erfurt-West auf der Landstraße L 3004 gefunden werden. Ein für die Unterstützung der Fahndung eingesetzter Fährtensuchhund der Polizei verfolgte die Landstraße weiter bis zur Einfahrt zu einem Möbelhaus. Dort verlor sich die Spur. Gegen Mitternacht war das Unfallfahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich in dem Pkw Renault Clio mit niederländischem Kennzeichen zwei Männer befunden haben, wobei der Fahrer kurze, schwarze Haare gehabt haben soll. Der Sachschaden am Ford wurde mit 5.000 EUR beziffert. Hinweise zu den Fahrzeuginsassen bzw. dem im Anschluss genutzten Fluchtfahrzeug nimmt die Autobahnpolizei unter Tel. 036601/70-0 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

