API-TH: Auf A4 führten gesundheitliche Probleme bei Lkw-Fahrer zu Unfall

In der Nacht zu Mittwoch gegen 01:45 Uhr bekam ein Lkw-Fahrer während der Fahrt zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West in Richtung Frankfurt gesundheitliche Probleme und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kollidierte zunächst mit Baustellenabsicherungen auf der linken Fahrbahnseite und kam dann nach rechts ab. Der Lkw kippte dann außerhalb der Fahrbahn um. Der 62-jährige Fahrer konnte sich selbst nicht befreien, so dass Kameraden der Feuerwehr zu Hilfe eilen mussten, um ihm aus seinem Führerhaus zu bergen. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Fahrer im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Schaden liegt nach derzeitigen Schätzungen bei 40.000 EUR.

