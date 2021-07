Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit Verletzten auf der A 38

Leinefelde-Worbis (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt in Fahrtrichtung Göttingen ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Unfall mit zwei beteiligten Kleintransportern. Es kam zu einer Vollsperrung, so dass der Verkehr an der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis von der A 38 abgeleitet wurde. Gegen 15:45 Uhr am Sonntag waren zwei Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Göttingen gefahren. Zum Unfallzeitpunkt hatte es geregnet. Drei Insassen befanden sich in einem Kleintransporter und fuhren hinter einem Mercedes Sprinter, besetzt mit sechs Personen, an dem zudem ein Anhänger angebracht war. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 49-jährige Fahrer des Transporters und den zwei Mitfahrern plötzlich stark bremsen müssen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geraten war. Der Kleintransporter fuhr dann auf das Gespann vor ihm auf. Ein Insasse des Verursacherfahrzeuges wurde schwer verletzt. In dem anderen beteiligten Fahrzeug wurde der Fahrer verletzt. Neben Rettungsfahrzeugen kam ein Rettungshubschrauber zum Unfallort. Alle Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sieben der neun beteiligten Personen wurden anschließend wieder entlassen.

Gegen 18:30 Uhr konnte der Standstreifen der Richtungsfahrbahn frei gegeben werden, so dass der aufgestaute Verkehr an der Unfallstelle vorbei fahren konnte. Nach der Bergung der Unfallfahrzeuge und den Reinigungsarbeiten der Fahrbahn wurde gegen 20:20 Uhr die Richtungsfahrbahn Göttingen komplett frei gegeben.

