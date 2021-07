Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Alkoholisiert am Steuer und bei Unfall mit Pkw auf A 71 überschlagen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag verlor ein Hyundai-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw. Kurz vor 23:00 Uhr war der 32-Jährige in Richtung Sangerhausen zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Mittelhausen und Erfurt-Stotternheim unterwegs. Auf Höhe des Ausfädelungsstreifens kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Fahrbahnteiler und fuhr über eine Grünfläche. Dort überschlug sich der Hyundai und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, eingeschlafen zu sein. Zudem wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille ermittelt. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein des 32-Jährigen wurde sichergestellt. Bei dem Unfall hatte der Mann Verletzungen erlitten, die im Erfurter Krankenhaus behandelt wurden. Der Sachschaden wurde mit rund 20.000 EUR beziffert.

