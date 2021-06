Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Kollision mit Leitplanke auf A 4 vom Unfallort geflüchtet

Weimar (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagabend auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Nohra und Weimar entfernte sich der Beteiligte von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 21:30 Uhr ein schwarzer Pkw Skoda mit Apoldaer Kennzeichen in die linke Leitplanke gefahren. Dabei war Schaden an der Verkehrseinrichtung entstanden. Der Fahrer habe aber seine Fahrt pflichtwidrig fortgesetzt und an der Anschlussstelle Weimar die Autobahn verlassen. Ein Zeuge habe nach dem Unfall noch mit dem Fahrer des Pkws Kontakt aufnehmen können. Danach sei der Unfallverursacher mit dem Skoda in Richtung Legefeld weitergefahren. Dort konnten die alarmierten Polizisten in der Holzdorfer Straße den stark beschädigten Skoda verschlossen und verlassen feststellen. Die anschließende Fahndung führte dazu, dass der mutmaßliche Fahrer gegen Mitternacht an seiner Wohnanschrift festgestellt werden konnte. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung von Beweismitteln erfolgten. Zeugen, die weitere Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizeiinspektion unter Tel. 036601/700 in Verbindung zu setzen.

