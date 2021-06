Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Regen von der A 9 mit Pkw abgekommen und überschlagen

Schleiz (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Pkw Jaguar auf der A 9 in Richtung Berlin gefahren. Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge hatte der Fahrer bei Regen und entsprechend nasser Fahrbahn seine Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst und verlor in einer lang gezogenen Linkskurve in Höhe der Anschlussstelle Schleiz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Jaguar geriet nach rechts auf den Verzögerungsstreifen der Autobahnausfahrt. Der Fahrer habe noch versucht, durch Gegenlenken wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Kurz nach der Ausfahrt kam der Pkw aber erneut nach rechts ab und überschlug sich auf einer Wiese des Verkehrsdreiecks der Anschlussstelle Schleiz. In einer Baum- und Strauchgruppe stoppte der Pkw nach etwa 100 Metern. Der 50-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell