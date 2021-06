Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Alkoholisiert am Steuer auf Parkplatz der A 71 in die Leitplanke gefahren

Sömmerda. (ots)

Ein 22-Jähriger meldete sich telefonisch in der Nacht zu Donnerstag bei der Autobahnpolizei, um einen Unfall auf der A 71 zu melden. Mit seinem VW Golf war der Mann kurz vor 03:00 Uhr in Richtung Sangerhausen unterwegs gewesen. Bei der Fahrt über den Parkplatz Fürstenhügel habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit einer Leitplanke im Bereich der Ausfahrt kollidiert. Die alarmierten Polizisten überprüften vor Ort die Fahrtauglichkeit des 22-Jährigen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet und eine Blutprobenentnahme in einem nahe gelegenen Krankenhaus angeordnet. Der Pkw VW war durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

