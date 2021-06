Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schnelle Heimfahrt endet mit anschließendem Fahrverbot

Schmölln (ots)

Am späten Nachmittag des 13.06.2021 war ein deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes Benz auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs und beabsichtigte, seinen Heimatort so schnell wie möglich zu erreichen. Dabei wurde er durch eine zivile Videowagenbesatzung mit 235 km/h bei erlaubten 120 km/h festgestellt. Dem Fahrzeugführer droht ein Bußgeld in Höhe von 1200 EUR und 3 Monaten Fahrverbot. An diesem Tag konnten durch die Beamten 9 weitere Verkehrsteilnehmer mit erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden, wovon 4 ebenfalls mit mehrmonatigen Fahrverboten und hohen Bußgeldern rechnen müssen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell