Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Umgestürzter Autotransporter auf der A 9 bei Dittersdorf Ri. München

Dittersdorf (ots)

Am heutigen Montagabend, um 18:50 Uhr, kam auf der BAB 9 in Richtung München zu einem schweren Lkw Unfall mit einen litauischen Autotransporter. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte in der angrenzenden Böschung um und kam letztendlich quer zur Fahrbahn auf der Seite zum liegen. Die fünf geladenen Pkw und ein Kleintrsporter fielen von der Ladefläche und verteilten sich ebenfalls über die Fahrbahn. Der 37-jährige usbekische Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 150.000,- Euro. Es traten Betriebsstoffe aus, welche über die Fahrbahn liefen, die aktuell durch die Feuerwehr Triptis gebunden werden. Es bildete sich ein 5 km langer Rückstau. Der Verkehr wird am Kreuz Triptis in der weiteren Folge abgeleitet und über die B 281 bis zur OL Neustadt/Orla und von dort über die L 1O77 zurück zur AS Dittersdorf in Ri. Nürnberg geleitet. Die Bergungsarbeiten werden mehrere Stunden andauern. Die im Stau befindlichen Pkw werden in der weiteren Folge durch die Polizei gedreht und zurück zum Kreuz Triptis geleitet, um die beschriebene Umleitungsvariante dann zu nutzen.

