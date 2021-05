Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überschlag in Einfahrt zur Raststätte auf A 4 - drei Schwerverletzte

Hörselgau (ots)

Ein Vater und seine zwei Söhne aus Berlin wurden bei einem schweren Unfall auf der A 4 Richtung Frankfurt/M. in der Einfahrt zur Tank- und Rastanlage Hörselgau am Samstagnachmittag schwer verletzt. Der 40-jährige Vater fuhr am späten Nachmittag zu schnell in die Ausfahrt zur Raststätte und wurde aus der Kurve getragen. Das Auto fuhr über die Leitplanke, hob ab und überschlug sich im Grünstreifen danach mehrfach. Aufgrund der Schwere der Verletzungen, kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz, die den Vater und den 16-jährigen Sohn in umliegende Krankenhäuser flogen. Der zweite Sohn (12 Jahre alt) kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Gutachter war vor Ort, um den Unfall zu rekonstruieren.

