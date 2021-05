Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden auf der A 4

Stadtroda (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden bei einem Unfall zwei Insassen eines Lkw mit Anhänger leicht verletzt. Gegen 04:00 Uhr war der 45-jährige Lkw-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen während der Fahrt in Richtung Dresden in Höhe der Raststätte Teufelstal nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw durchbrach einen Verkehrsteiler, der dadurch zerstört wurde und Teile des Fundamentes wurden auf die Richtungsfahrbahn Dresden geschleudert. Ein Sattelzug und ein Transporter überfuhren die Trümmerteile, wodurch an den Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges und sein 58-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der Kollision mit dem Verkehrsteiler hatte der Lkw mehrere hundert Meter Böschung durchfahren und war dann auf der Durchfahrtsspur des Parkplatzes Teufelstal stehen geblieben. Erste Schätzungen des gesamten Sachschadens belaufen sich auf 90.000 EUR. Zur Beräumung der Unfallstelle waren unter anderen 17 Kameraden der Feuerwehr Stadtroda im Einsatz. Infolge des Unfalls und für die Räumarbeiten musste die Richtungsfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Hermsdorf-Süd für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Gegen 06:30 Uhr hatte sich der Stau der Richtungsfahrbahn Dresden aufgelöst und der Verkehr rollte wieder uneingeschränkt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell