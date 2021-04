Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: tragischer Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Raststätte Teufelstal

Ein Toter, mehrere Verletzte

Stadtroda (ots)

Am Montagnachmittag, 26. April 2021, ereignete sich auf der Bundesautobahn 4, kurz nach dem Hermsdorfer Kreuz in Fahrtrichtung Erfurt, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. In Höhe der Rastanlage Teufelstal musste ein tschechischer LKW verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende polnische LKW konnte ebenfalls abbremsen. Der dritte folgende LKW, deutsch, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den polnischen LKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der polnische LKW auf den tschechischen LKW aufgeschoben. Hierbei kam der 28jährige deutsche Kraftfahrer ums Leben, drei weitere Fahrzeuginsassen der beteiligten LKWs wurden verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der LKWs war die Bundesautobahn 4 für ca. 8 Stunden gesperrt.

